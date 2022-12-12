Лосев Елисей Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Лосев Богдан Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Ирина Елисеевна
Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1697
Сын: Лосев Сава Елисеевич
Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ефимия Елисеевна
Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Анна Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719