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Лосев Елисей Мокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Лосев Богдан Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Лосев Пантелей Елисеевич

Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Ирина Елисеевна

Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна

Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1695

Сын: Лосев Семён Елисеевич

Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Лосев Сава Елисеевич

Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ефимия Елисеевна

Мать ребёнка: Лосева Анна Семёновна

Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Анна Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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