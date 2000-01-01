Лосев Богдан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Богдан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Лосев Елисей Мокеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Лосев Пётр Мокеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Лосев Иван Мокеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Лосев Михаил Мокеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678
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