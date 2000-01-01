Лосев Богдан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Лосев Пётр Мокеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Лосев Иван Мокеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678