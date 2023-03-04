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Сведенцов Фёдор Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Сведенцов Козма Акинфиев

Мать: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Загребина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Суровцева Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сведенцов Матвей Фёдорович

Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина

Рождение ребёнка
1784

Сын: Сведенцов Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина

Рождение ребёнка
1794

Сын: Сведенцов Захар Фёдорович

Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сведенцова Агафея Козмина

Место жительства
Неизвестно
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)
Смерть
1824
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)
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