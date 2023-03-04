Сведенцов Фёдор Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Загребина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Суровцева Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сведенцов Матвей Фёдорович
Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сведенцов Никита Фёдорович
Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сведенцов Захар Фёдорович
Мать ребёнка: Сведенцова Агафея Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)
Смерть
1824
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)