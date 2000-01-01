Сведенцова ( Рязанцова) Марья Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сведенцова ( Рязанцова) Марья Никонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Рязанцов Никон Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сведенцов Фёдор Козмин

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Рождение ребёнка
1751

Сын: Сведенцов Иван Козмин

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Рождение ребёнка
1754

Сын: Сведенцов Семён Козмин

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Козмина

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сведенцов Трофим Козмин

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Братухина Акилина Козмина

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Матрона Козмина

Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведенцов Козма Акинфиев

Смерть
После 1764
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