Сведенцова ( Рязанцова) Марья Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Рязанцов Никон Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Козмина
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Братухина Акилина Козмина
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Матрона Козмина
Отец ребёнка: Сведенцов Козма Акинфиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764