Сведенцов Козма Акинфиев
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Сведенцов Акифей Осипов
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Козмина
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Братухина Акилина Козмина
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Матрона Козмина
Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)
Смерть
После 1764