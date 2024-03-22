Сведенцов Козма Акинфиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСведенцов Козма Акинфиев

Сведенцов Козма Акинфиев

Место рождения

Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Сведенцов Акифей Осипов

Мать: не указана

Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сведенцов Фёдор Козмин

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Сведенцов Иван Козмин

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Сведенцов Семён Козмин

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Козмина

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сведенцов Трофим Козмин

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Братухина Акилина Козмина

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Матрона Козмина

Мать ребёнка: Сведенцова Марья Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сведенцова Марья Никонова

Место жительства
Неизвестно
д. Сведенцовы (Борняковская при селе Красном)
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close