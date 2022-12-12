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Грухин Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1811 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1811 ст.

Отец: Грухин Андрей Ларионович

Мать: Грухина Параскева Романова

Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Жена: Грухина Евдокия Никитина

1835г. МК Красное (свадьба) невеста дочь Тихвинского прихода Пасеговской волости дер. при селе Борняковской умер крест. Никиты Феодорова Сведенцова поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.

Сын: Грухин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
01.08.1840 ст.

Сын: Грухин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
25.02.1844 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1845 ст.

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
01.09.1846 ст.

Сын: Грухин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1848

Сын: Грухин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
18.11.1855 ст.

Сын: Грухин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
24.11.1857 ст.

Сын: Грухин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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