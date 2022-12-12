Грухин Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1811 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1811 ст.
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Жена: Грухина Евдокия Никитина
1835г. МК Красное (свадьба) невеста дочь Тихвинского прихода Пасеговской волости дер. при селе Борняковской умер крест. Никиты Феодорова Сведенцова поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Сын: Грухин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
01.08.1840 ст.
Сын: Грухин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
25.02.1844 ст.
Дочь: Вшивцева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
29.05.1845 ст.
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
01.09.1846 ст.
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
18.11.1855 ст.
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
24.11.1857 ст.
Сын: Грухин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Грухина Евдокия Никитина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858