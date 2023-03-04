Грухина (Колашникова) Параскева Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
25.01.1809 ст.
1809г. МК (свадьба жених из дер. Кузнецовской отрок, невеста дочь священика села Красного Романа Колашникова. поруч. год. Вятки мещане Стефан и Андрей Семёновы дети Зава?, Кстининского и Красносельско... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1811 ст.
Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
05.06.1812 ст.
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
28.03.1814 ст.
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
01.09.1815
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
02.10.1816 ст.
Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович
Смерть
После 1850