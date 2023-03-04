Грухина (Колашникова) Параскева Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Колашникова) Параскева Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Колашников Роман Назарович

Мать: Колашникова Стефанида Давидова

Бракосочетание
25.01.1809 ст.

Муж: Грухин Андрей Ларионович

1809г. МК (свадьба жених из дер. Кузнецовской отрок, невеста дочь священика села Красного Романа Колашникова. поруч. год. Вятки мещане Стефан и Андрей Семёновы дети Зава?, Кстининского и Красносельско... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1811 ст.

Сын: Грухин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
05.06.1812 ст.

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
28.03.1814 ст.

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
01.09.1815

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
02.10.1816 ст.

Сын: Грухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Грухин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Грухин Андрей Ларионович

Смерть
После 1850
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