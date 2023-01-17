Колашников Роман Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1754 ст.
Дата смерти19.12.1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1754 ст.
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосия Романова
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Колашников Аник Романович
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафия Романова
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ольга Романова
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колашников Стефан Романович
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Грухина Параскева Романова
Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.12.1811 ст.