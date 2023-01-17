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Колашников Роман Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1754 ст.

Дата смерти

19.12.1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1754 ст.

Отец: Колашников Назар Васильевич

Мать: Колашникова Ирина Стефанова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосия Романова

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Колашников Аник Романович

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафия Романова

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ольга Романова

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Колашников Стефан Романович

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Грухина Параскева Романова

Мать ребёнка: Колашникова Стефанида Давидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колашникова Стефанида Давидова

Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.12.1811 ст.
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