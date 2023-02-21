Колашникова Стефанида Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колашникова Стефанида Давидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1808

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосия Романова

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Колашников Аник Романович

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафия Романова

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ольга Романова

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Колашников Стефан Романович

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Грухина Параскева Романова

Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колашников Роман Назарович

Смерть
После 1808
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