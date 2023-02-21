Колашникова Стефанида Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосия Романова
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Колашников Аник Романович
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафия Романова
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ольга Романова
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колашников Стефан Романович
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Грухина Параскева Романова
Отец ребёнка: Колашников Роман Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1808