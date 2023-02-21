Грухин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
03.02.1846 ст.
Жена: Грухина Марья Николаевна
1846г. МК Красное (свадьба) жених 22 года невеста 20 лет из дер. Мокрецовской поручители по женеху той же дер. Трофим Яковлев, Александр Агафонов Грухины по невесте дер. Ермолинской Иван Евграфов Орло... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Грухина Марья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858