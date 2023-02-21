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Грухин Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Грухин Андрей Ларионович

Мать: Грухина Параскева Романова

Бракосочетание
03.02.1846 ст.

Жена: Грухина Марья Николаевна

1846г. МК Красное (свадьба) жених 22 года невеста 20 лет из дер. Мокрецовской поручители по женеху той же дер. Трофим Яковлев, Александр Агафонов Грухины по невесте дер. Ермолинской Иван Евграфов Орло... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Грухина Марья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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