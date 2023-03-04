Грухина (Прокошева) Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1846 ст.
1846г. МК Красное (свадьба) жених 22 года невеста 20 лет из дер. Мокрецовской поручители по женеху той же дер. Трофим Яковлев, Александр Агафонов Грухины по невесте дер. Ермолинской Иван Евграфов Орло... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Грухина) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Грухин Николай Андреевич
Смерть
После 1858