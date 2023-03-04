Грухина (Прокошева) Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Прокошева) Марья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1846 ст.

Муж: Грухин Николай Андреевич

1846г. МК Красное (свадьба) жених 22 года невеста 20 лет из дер. Мокрецовской поручители по женеху той же дер. Трофим Яковлев, Александр Агафонов Грухины по невесте дер. Ермолинской Иван Евграфов Орло... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Грухина) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Грухин Николай Андреевич

Смерть
После 1858

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