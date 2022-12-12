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Вшивцев Иван Фёдорович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.06.1838

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1838

Отец: Вшивцев Фёдор Ефимович

Мать: Вшивцева Евлампия Ефимовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Жена: Вшивцева Евдокия Васильевна

1862г. (свадьба) жених 22 года, невеста 17 лет Костинской волости дер. Савина Мартынова крест. Василия Грухина дочь поручители по женеху Югринской волости дер. Радиона Марфинской Государст. крест. Як... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1864

Дочь: Вшивцева Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Вшивцева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Вшивцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Вшивцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вшивцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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