Вшивцев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.06.1838
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1838
Отец: Вшивцев Фёдор Ефимович
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
1862г. (свадьба) жених 22 года, невеста 17 лет Костинской волости дер. Савина Мартынова крест. Василия Грухина дочь поручители по женеху Югринской волости дер. Радиона Марфинской Государст. крест. Як... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1864
Дочь: Вшивцева Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Вшивцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866