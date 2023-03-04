Вшивцева (Палкина) Евлампия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Палкина) Евлампия Ефимовна

Место рождения

д. Михайлевского

Дата рождения

1814

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Палкин Ефим Онисимович

Мать: Палкина Евдокия Онисимовна

д. Михайлевского
Спасохлыноский приход
Бракосочетание
11.02.1834 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Спасохлыновского прихода той же волости дер. Михалевской. поручит. по женеху Пасеговской волости крест. той же дер. Максим Михайлов, Евфим Тарасов Вшивцевы, дер. П... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1835 ст.

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
20.06.1838

Сын: Вшивцев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Вшивцев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Хлебникова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1849 ст.

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
16.03.1851 ст.

Дочь: Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1852 ст.

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
16.10.1855 ст.

Сын: Вшивцев Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1864
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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