Вшивцева (Палкина) Евлампия Ефимовна
Место рожденияд. Михайлевского
Дата рождения1814
Дата смерти1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Палкин Ефим Онисимович
д. Михайлевского
Спасохлыноский приход
Бракосочетание
11.02.1834 ст.
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Спасохлыновского прихода той же волости дер. Михалевской. поручит. по женеху Пасеговской волости крест. той же дер. Максим Михайлов, Евфим Тарасов Вшивцевы, дер. П... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1835 ст.
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
20.06.1838
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Хлебникова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
04.04.1849 ст.
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
16.03.1851 ст.
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
29.08.1852 ст.
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
16.10.1855 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1864