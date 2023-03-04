Палкин Ефим Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкин Ефим Онисимович

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Место рождения

д. Михайлевского

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Палкин Анисим Васильевич

Мать: Палкина Степанида Алексеева

д. Михайлевского
Бракосочетание
25.01.1811 ст.

Жена: Палкина Евдокия Онисимовна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Вшивцева Евлампия Ефимовна

Мать ребёнка: Палкина Евдокия Онисимовна

д. Михайлевского
Спасохлыноский приход
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Палкина Евдокия Онисимовна

Место жительства
Неизвестно
д. Михайлевского
Смерть
После 1834
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