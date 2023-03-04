Палкин Ефим Онисимович
Место рожденияд. Михайлевского
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
д. Михайлевского
Бракосочетание
25.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Вшивцева Евлампия Ефимовна
Мать ребёнка: Палкина Евдокия Онисимовна
д. Михайлевского
Спасохлыноский приход
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Палкина Евдокия Онисимовна
Место жительства
Неизвестно
д. Михайлевского
Смерть
После 1834