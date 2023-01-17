Палкина (Филимоннова) Евдокия Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина (Филимоннова) Евдокия Онисимовна

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Филимонов Онисим Осипович

Мать: Филимоннова Ирина Евстафьевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1811 ст.

Муж: Палкин Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Вшивцева Евлампия Ефимовна

Отец ребёнка: Палкин Ефим Онисимович

д. Михайлевского
Спасохлыноский приход
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Палкин Ефим Онисимович

Смерть
После 1816
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