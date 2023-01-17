Палкина (Филимоннова) Евдокия Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
25.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Вшивцева Евлампия Ефимовна
Отец ребёнка: Палкин Ефим Онисимович
д. Михайлевского
Спасохлыноский приход
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Палкин Ефим Онисимович
Смерть
После 1816