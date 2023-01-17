Филимонов Онисим Осипович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Онисимовна
Мать ребёнка: Филимоннова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Палкина Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Филимоннова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрона Онисимовна
Мать ребёнка: Филимоннова Ирина Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811