Филимонов Онисим Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонов Онисим Осипович

Филимонов Онисим Осипович

avatar

Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Филимонов Осип Тимофеевич

Мать: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Онисимовна

Мать ребёнка: Филимоннова Ирина Евстафьевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Палкина Евдокия Онисимовна

Мать ребёнка: Филимоннова Ирина Евстафьевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрона Онисимовна

Мать ребёнка: Филимоннова Ирина Евстафьевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Ирина Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close