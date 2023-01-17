Филимоннова (Татаринова) Ирина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоннова (Татаринова) Ирина Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Онисимовна

Отец ребёнка: Филимонов Онисим Осипович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Палкина Евдокия Онисимовна

Отец ребёнка: Филимонов Онисим Осипович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрона Онисимовна

Отец ребёнка: Филимонов Онисим Осипович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Онисим Осипович

Смерть
После 1795
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