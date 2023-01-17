Филимоннова (Татаринова) Ирина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Онисимовна
Отец ребёнка: Филимонов Онисим Осипович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Палкина Евдокия Онисимовна
Отец ребёнка: Филимонов Онисим Осипович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрона Онисимовна
Отец ребёнка: Филимонов Онисим Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795