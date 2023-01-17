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Филимонов Осип Тимофеевич

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1714

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Филимонов Тимофей Сидорович

Мать: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филимонов Лаврентий Осипович

Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья Осиповна

Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Филимонов Андрей Осипович

Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Филимонов Кондрат Осипович

Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Филимонов Афонасий Осипович

Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Филимонов Онисим Осипович

Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Мелания Потапова

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1785
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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