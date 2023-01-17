Филимонов Осип Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филимонов Лаврентий Осипович
Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья Осиповна
Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Филимонов Андрей Осипович
Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Филимонов Кондрат Осипович
Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Филимонов Афонасий Осипович
Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Филимонов Онисим Осипович
Мать ребёнка: Филимоннова Мелания Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785