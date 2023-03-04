Филимоннова Авдотия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1695
Сын: Филимонов Прокоп Тимофеевич
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Авдотия Тимофеевна
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Филимонов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Филимонов Осип Тимофеевич
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1717
Сын: Филимонов Василиск Тимофеевич
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Филимонов Естефей Тимофеевич
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Сырцова Зиновия Тимофеевна
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710