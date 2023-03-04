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Филимоннова Авдотия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Филимонов Прокоп Тимофеевич

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1697

Дочь: Авдотия Тимофеевна

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Филимонов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1714

Сын: Филимонов Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Филимонов Василиск Тимофеевич

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Филимонов Естефей Тимофеевич

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Сырцова Зиновия Тимофеевна

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Тимофей Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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