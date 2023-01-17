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Филимонов Естефей Тимофеевич

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1719

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Филимонов Тимофей Сидорович

Мать: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филимонов Прокоп Евстафьевич

Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона Естафовна

Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Естафовна

Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Филимонов Семён Евстафьевич

Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Зиновия Естафовна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1763
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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