Филимонов Естефей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филимонов Прокоп Евстафьевич
Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрона Естафовна
Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Естафовна
Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Филимонов Семён Евстафьевич
Мать ребёнка: Филимоннова Зиновия Естафовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1763