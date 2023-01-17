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Филимонов Тимофей Сидорович

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1677

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Филимонов Сидор Иванович

Мать: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1695

Сын: Филимонов Прокоп Тимофеевич

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1697

Дочь: Авдотия Тимофеевна

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Филимонов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1714

Сын: Филимонов Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Филимонов Василиск Тимофеевич

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Филимонов Естефей Тимофеевич

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Сырцова Зиновия Тимофеевна

Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Авдотия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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