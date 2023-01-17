Филимонов Тимофей Сидорович
Место рождения
Дата рождения1677
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Филимонов Сидор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Филимонов Прокоп Тимофеевич
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Авдотия Тимофеевна
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Филимонов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Филимонов Осип Тимофеевич
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Филимонов Василиск Тимофеевич
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Филимонов Естефей Тимофеевич
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Сырцова Зиновия Тимофеевна
Мать ребёнка: Филимоннова Авдотия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750