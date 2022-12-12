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Филимонов Сидор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655

Отец: Филимонов Иван Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Филимонов Пётр Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1673

Сын: Филимонов Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1677

Сын: Филимонов Тимофей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Филимонов Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1685

Сын: Филимонов Козма Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
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