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Филимонов Козма Сидорович

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1685

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Филимонов Сидор Иванович

Мать: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Пелагея Козмина

Мать ребёнка: Филимоннова Мария МАтвеевна

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Татьяна Козмина

Мать ребёнка: Филимоннова Мария МАтвеевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Филимонов Иван Козмин

Мать ребёнка: Филимоннова Мария МАтвеевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Мария МАтвеевна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1753
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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