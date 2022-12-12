Филимонов Козма Сидорович
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Филимонов Сидор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Пелагея Козмина
Мать ребёнка: Филимоннова Мария МАтвеевна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Татьяна Козмина
Мать ребёнка: Филимоннова Мария МАтвеевна
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Филимоннова Мария МАтвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1753