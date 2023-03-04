Филимоннова Мария МАтвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимоннова Мария МАтвеевна

Филимоннова Мария МАтвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Пелагея Козмина

Отец ребёнка: Филимонов Козма Сидорович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Татьяна Козмина

Отец ребёнка: Филимонов Козма Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Филимонов Иван Козмин

Отец ребёнка: Филимонов Козма Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Козма Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close