Филимоннова Мария МАтвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Пелагея Козмина
Отец ребёнка: Филимонов Козма Сидорович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Татьяна Козмина
Отец ребёнка: Филимонов Козма Сидорович
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Филимонов Козма Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710