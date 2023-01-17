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Филимонов Иван Козмин

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Филимонов Козма Сидорович

Мать: Филимоннова Мария МАтвеевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Исупова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева

Рождение ребёнка
1740

Сын: Филимонов Евсегней Иванович

Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Филимонов Семён Иванович

Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Мавра Агатьева

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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