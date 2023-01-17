Филимонов Иван Козмин
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Исупова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Филимонов Евсегней Иванович
Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Филимоннова Мавра Агатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763