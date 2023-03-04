Филимоннова (Малых) Мавра Агатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Исупова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин
Рождение ребёнка
1740
Сын: Филимонов Евсегней Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763