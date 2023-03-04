Филимоннова (Малых) Мавра Агатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоннова (Малых) Мавра Агатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Исупова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин

Рождение ребёнка
1740

Сын: Филимонов Евсегней Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Филимонов Семён Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Козмин

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Иван Козмин

Смерть
После 1763
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