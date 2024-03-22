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Филимонов Евсегней Иванович

Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Филимонов Иван Козмин

Мать: Филимоннова Мавра Агатьева

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Филимонов Василий Евсегниев

Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Филимонов Степан Евсегниев

Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Евсегнеевна

Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Филимонов Сергей Евсегниев

Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Ульяна Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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