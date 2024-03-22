Филимонов Евсегней Иванович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Филимонов Иван Козмин
Рождение ребёнка
1757
Сын: Филимонов Василий Евсегниев
Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Филимонов Степан Евсегниев
Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Евсегнеевна
Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Филимонов Сергей Евсегниев
Мать ребёнка: Филимоннова Ульяна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763