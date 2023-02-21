Филимоннова (Кочкина) Ульяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Филимонов Василий Евсегниев
Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Филимонов Степан Евсегниев
Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Евсегнеевна
Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Филимонов Сергей Евсегниев
Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763