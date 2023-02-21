Филимоннова (Кочкина) Ульяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоннова (Кочкина) Ульяна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Филимонов Василий Евсегниев

Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Филимонов Степан Евсегниев

Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Евсегнеевна

Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Филимонов Сергей Евсегниев

Отец ребёнка: Филимонов Евсегней Иванович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Евсегней Иванович

Смерть
После 1763
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