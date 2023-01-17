Филимонов Пётр Сидорович
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Филимонов Сидор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Домна Петровна
Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина
Рождение ребёнка
1695
Сын: Филимонов Никита Петрович
Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Наталия Петровна
Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина
Рождение ребёнка
1709
Сын: Филимонов Степан Петрович
Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710