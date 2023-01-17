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Филимонов Пётр Сидорович

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Филимонов Сидор Иванович

Мать: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Домна Петровна

Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1695

Сын: Филимонов Никита Петрович

Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина

Рождение ребёнка
1708

Сын: Филимонов Павел Петрович

Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Филимонов Степан Петрович

Мать ребёнка: Филимоннова Настасья Козмина

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Настасья Козмина

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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