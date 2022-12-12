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Филимоннова Настасья Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Домна Петровна

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1695

Сын: Филимонов Никита Петрович

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Филимонов Павел Петрович

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Филимонов Степан Петрович

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Пётр Сидорович

Смерть
После 1710
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