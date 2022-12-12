Филимоннова Настасья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Домна Петровна
Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Филимонов Никита Петрович
Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Филимонов Степан Петрович
Отец ребёнка: Филимонов Пётр Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710