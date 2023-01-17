Филимонов Фёдор Сидорович
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Филимонов Сидор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Василиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Филимоннова Устина Яковлевна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Филимоннова Устина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744