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Филимонов Фёдор Сидорович

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Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Филимонов Сидор Иванович

Мать: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Василиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Филимоннова Устина Яковлевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Мавра Фёдоровна

Мать ребёнка: Филимоннова Устина Яковлевна

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоннова Устина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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