Филимоннова Устина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоннова Устина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Василиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Сидорович

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Фёдор Сидорович

Смерть
После 1710
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