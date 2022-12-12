Филимоннова Устина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Василиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710