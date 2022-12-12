Филимоннова (Лосева) Зиновия Естафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоннова (Лосева) Зиновия Естафовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Филимонов Прокоп Евстафьевич

Отец ребёнка: Филимонов Естефей Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона Естафовна

Отец ребёнка: Филимонов Естефей Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Естафовна

Отец ребёнка: Филимонов Естефей Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Филимонов Семён Евстафьевич

Отец ребёнка: Филимонов Естефей Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Естефей Тимофеевич

Смерть
После 1763
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