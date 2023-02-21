Филимоннова Мелания Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филимонов Лаврентий Осипович
Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья Осиповна
Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Филимонов Андрей Осипович
Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Филимонов Кондрат Осипович
Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Филимонов Афонасий Осипович
Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Филимонов Онисим Осипович
Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763