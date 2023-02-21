Филимоннова Мелания Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоннова Мелания Потапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Филимонов Лаврентий Осипович

Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья Осиповна

Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Филимонов Андрей Осипович

Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Филимонов Кондрат Осипович

Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Филимонов Афонасий Осипович

Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Филимонов Онисим Осипович

Отец ребёнка: Филимонов Осип Тимофеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Осип Тимофеевич

Смерть
После 1763
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