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Палкина (Малова) Степанида Алексеева

Место рождения

Вахрушевская Покровской церкви, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.11.1767 ст.

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1767 ст.

Отец: Малов Алексей Филиппович

Мать: Малова Матрона Вавилова

Вахрушевская Покровской церкви, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.06.1788 ст.

Муж: Палкин Анисим Васильевич

1788г. МК с. Хлыновка (брак/жених вдовец дер. Михайлевской/невеста Покровского прихода стана и волости дер. Покровской крест. Алексея Молого дочь девка) ф. 237 оп. 75 д. 74
Рождение ребёнка
1790

Сын: Палкин Ефим Онисимович

Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич

д. Михайлевского
Рождение ребёнка
1791

Сын: Палкин Корнило Онисимович

Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Палкин Макар Онисимович

Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Александра Онисимовна

Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Палкин Фёдор Онисимович

Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич

Смерть
После 1816
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