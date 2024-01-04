Палкина (Малова) Степанида Алексеева
Место рождения
Дата рождения23.11.1767 ст.
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1767 ст.
Отец: Малов Алексей Филиппович
Мать: Малова Матрона Вавилова
Бракосочетание
09.06.1788 ст.
1788г. МК с. Хлыновка (брак/жених вдовец дер. Михайлевской/невеста Покровского прихода стана и волости дер. Покровской крест. Алексея Молого дочь девка) ф. 237 оп. 75 д. 74
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич
д. Михайлевского
Рождение ребёнка
1791
Сын: Палкин Корнило Онисимович
Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Александра Онисимовна
Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Палкин Анисим Васильевич
Смерть
После 1816