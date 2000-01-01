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Малов Алексей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1767

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Малов Филип Иванович

Мать: Малова Евдокия Петровна

Бракосочетание
05.01.1766 ст.

Жена: Малова Матрона

свадьба/жених Березовского ОС дер. Покровской отрок./невеста того же стана, Красносельского ???? прихода дер. Бори?????? крест. ????? Суровцова дочь девица
Рождение ребёнка
23.11.1767 ст.

Дочь: Палкина Степанида Алексеева

Мать ребёнка: Малова Матрона

д. Луговая (Вахрушевкая Покровской церкви)
Место жительства
Неизвестно
д. Луговая (Вахрушевкая Покровской церкви)
Смерть
После 1767
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