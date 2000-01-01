Малов Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Малов Филип Иванович
Мать: Малова Евдокия Петровна
Бракосочетание
05.01.1766 ст.
Жена: Малова Матрона
свадьба/жених Березовского ОС дер. Покровской отрок./невеста того же стана, Красносельского ???? прихода дер. Бори?????? крест. ????? Суровцова дочь девица
Рождение ребёнка
23.11.1767 ст.
Дочь: Палкина Степанида Алексеева
Мать ребёнка: Малова Матрона
д. Луговая (Вахрушевкая Покровской церкви)
Место жительства
Неизвестно
д. Луговая (Вахрушевкая Покровской церкви)
Смерть
После 1767