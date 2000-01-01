Малова (Суровцова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Суровцова) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1750

Дата смерти

После 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.01.1766 ст.

Муж: Малов Алексей Филиппович

свадьба/жених Березовского ОС дер. Покровской отрок./невеста того же стана, Красносельского ???? прихода дер. Бори?????? крест. ????? Суровцова дочь девица
Рождение ребёнка
23.11.1767 ст.

Дочь: Палкина Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Малов Алексей Филиппович

д. Луговая (Вахрушевкая Покровской церкви)
Смерть
После 1767
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