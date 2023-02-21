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Палкин Анисим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1750 ст.

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1750 ст.

Отец: Палкин Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1788 ст.

Жена: Палкина Степанида Алексеева

1788г. МК с. Хлыновка (брак/жених вдовец дер. Михайлевской/невеста Покровского прихода стана и волости дер. Покровской крест. Алексея Молого дочь девка) ф. 237 оп. 75 д. 74
Рождение ребёнка
1790

Сын: Палкин Ефим Онисимович

Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева

д. Михайлевского
Рождение ребёнка
1791

Сын: Палкин Корнило Онисимович

Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Палкин Макар Онисимович

Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Александра Онисимовна

Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Палкин Фёдор Онисимович

Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палкина Агафея Михайлова

Смерть
1803
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