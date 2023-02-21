Палкин Анисим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1750 ст.
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1750 ст.
Отец: Палкин Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1788 ст.
1788г. МК с. Хлыновка (брак/жених вдовец дер. Михайлевской/невеста Покровского прихода стана и волости дер. Покровской крест. Алексея Молого дочь девка) ф. 237 оп. 75 д. 74
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева
д. Михайлевского
Рождение ребёнка
1791
Сын: Палкин Корнило Онисимович
Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Александра Онисимовна
Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Палкина Степанида Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палкина Агафея Михайлова
Смерть
1803