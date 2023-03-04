Счасливцева (Чубакова) Зинаида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (Чубакова) Зинаида Тимофеевна

Место рождения

Воробьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Чубаков Тимофей Венедиктович

Мать: не указана

Воробьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.02.1815 ст.

Муж: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
1815г. МК с. Красное (свадьба жених поч. наручье, невеста Кстининского Архангельского прихода, Кстининского волостного правления дер. Воробьёвской ум. крест. Тимофея Венедиктова Чубакова дочь. поручит... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1816 ст.

Дочь: (Счасливцева) Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Счасливцева) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Счасливцев Марк Андреевич

Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Счасливцев Карп Андреевич

Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Счасливцев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Счасливцева) Васса Андреевна

Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Счасливцева) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1861

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