Счасливцева (Чубакова) Зинаида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1861
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Чубаков Тимофей Венедиктович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1815 ст.
1815г. МК с. Красное (свадьба жених поч. наручье, невеста Кстининского Архангельского прихода, Кстининского волостного правления дер. Воробьёвской ум. крест. Тимофея Венедиктова Чубакова дочь. поручит... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1816 ст.
Дочь: (Счасливцева) Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Счасливцева) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Счасливцев Марк Андреевич
Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Счасливцев Карп Андреевич
Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Счасливцев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Счасливцева) Васса Андреевна
Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Счасливцева) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Счасливцев Андрей Иванович
Смерть
1861