Счасливцев Иван Андреевич
Место рожденияд. Нарыгинская
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
д. Нарыгинская
Бракосочетание
17.01.1865 ст.
МК с. Красное 1861-1865гг. (жених унтер офицер уволеный в безсрочный отпуск, 48 лет, первым браком/невеста крест. девица 23 года/поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Скопинской крест. Фёдор Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1865 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.
Мать ребёнка: Счасливцева Пелагея Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
После 1884