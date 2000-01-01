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Счасливцев Иван Андреевич

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Место рождения

д. Нарыгинская

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Счасливцев Андрей Иванович

Мать: Счасливцева Зинаида Тимофеевна

д. Нарыгинская
Бракосочетание
17.01.1865 ст.

Жена: Счасливцева Пелагея Иванова

МК с. Красное 1861-1865гг. (жених унтер офицер уволеный в безсрочный отпуск, 48 лет, первым браком/невеста крест. девица 23 года/поруч. по женеху Пасеговской волости дер. Скопинской крест. Фёдор Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1865 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.

Сын: Счасливцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Пелагея Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
После 1884
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