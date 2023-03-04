Орлов Гаврил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Орлов Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
15.03.1816 ст.
Дочь: Орлова (Орлова) Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
17.05.1817 ст.
Дочь: (Орлова) Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Орлова) Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Счасливцева (Орлова) Феодосия Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Орлова) Катерина Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
12.02.1834 ст.
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
23.07.1835 ст.
Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова
Смерть
1855