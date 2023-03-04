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Орлов Гаврил Андреевич

Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Орлов Андрей Матвеевич

Мать: Орлова (Малова) Васса Михайлова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Орлов Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
15.03.1816 ст.

Дочь: Орлова (Орлова) Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
17.05.1817 ст.

Дочь: (Орлова) Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Орлова) Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Счасливцева (Орлова) Феодосия Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Орлова) Катерина Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
12.02.1834 ст.

Сын: Орлов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
23.07.1835 ст.

Сын: Орлов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова (Малых) Акилина Егорова

Смерть
1855

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