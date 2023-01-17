Орлова (Малова) Васса Михайлова
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Орлов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Орлов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Орлов Андрей Матвеевич
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795