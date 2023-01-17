Орлова (Малова) Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Малова) Васса Михайлова

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Место рождения

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Малов Михаил Кондратьевич

Мать: Малова Наталия Герасимова

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Орлов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Орлов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Орлов Гаврил Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Матвеевич

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Андрей Матвеевич

Смерть
После 1795
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