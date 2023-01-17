Малов Михаил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Малов Кондрат Никифорович
Мать: Малова Анна Григориевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мавра Михайлова
Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Устиния Михайлова
Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Орлова Васса Михайлова
Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина Михайлова
Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763