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Малов Михаил Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Малов Кондрат Никифорович

Мать: Малова Анна Григориевна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Устиния Михайлова

Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Орлова Васса Михайлова

Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина Михайлова

Мать ребёнка: Малова Наталия Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Наталия Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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