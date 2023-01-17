Малов Кондрат Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Малов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Малов Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Малова Анна Григориевна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Малов Трофим Кондратьевич
Мать ребёнка: Малова Анна Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Анна Григориевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759