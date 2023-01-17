Малов Кондрат Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Кондрат Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Малов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Малов Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Малова Анна Григориевна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Малов Трофим Кондратьевич

Мать ребёнка: Малова Анна Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Анна Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759
Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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