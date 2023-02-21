Малова Анна Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Анна Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Малов Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Малов Кондрат Никифорович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Малов Трофим Кондратьевич

Отец ребёнка: Малов Кондрат Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Кондрат Никифорович

Смерть
После 1710
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