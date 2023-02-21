Малова Анна Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Малов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Малов Кондрат Никифорович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Малов Трофим Кондратьевич
Отец ребёнка: Малов Кондрат Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710