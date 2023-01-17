Малова (Грухина) Наталия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Грухин Герасим Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Устиния Михайлова
Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Орлова Васса Михайлова
Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич
Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина Михайлова
Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763