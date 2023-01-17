Малова (Грухина) Наталия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Грухина) Наталия Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Грухин Герасим Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Устиния Михайлова

Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Орлова Васса Михайлова

Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина Михайлова

Отец ребёнка: Малов Михаил Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Михаил Кондратьевич

Смерть
После 1763
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