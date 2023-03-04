Орлов Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Андрей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Орлов Матвей Иванович

Мать: Орлова Дарья Ефимиева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Орлова Васса Михайлова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Орлова Васса Михайлова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Орлов Гаврил Андреевич

Мать ребёнка: Орлова Васса Михайлова

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Васса Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1804
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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