Орлов Андрей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Орлов Матвей Иванович
Мать: Орлова Дарья Ефимиева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Орлова Васса Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Орлова Васса Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Орлова Васса Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Васса Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804