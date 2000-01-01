Орлова (Короваева) Дарья Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Короваев Ефим Феклистович
Мать: Короваева Анна Карпова
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Орлов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795