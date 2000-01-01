Орлова (Короваева) Дарья Ефимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Короваева) Дарья Ефимиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Короваев Ефим Феклистович

Мать: Короваева Анна Карпова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Орлов Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Орлов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Орлов Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Орлов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Матвей Иванович

Смерть
1795
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