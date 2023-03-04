Короваева (Петухова) Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короваева (Петухова) Анна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Петухов Карп Иванович

Мать: Петухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Мокрецова Анисия Ефимиева

Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Орлова Дарья Ефимиева

Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Фофачева Матрена Ефимиева

Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шишкина Настасия Ефимиева

Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Матанцева Акилина Ефимиева

Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короваев Ефим Феклистович

Смерть
После 1763
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