Короваева (Петухова) Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Петухов Карп Иванович
Мать: Петухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Мокрецова Анисия Ефимиева
Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Орлова Дарья Ефимиева
Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Фофачева Матрена Ефимиева
Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шишкина Настасия Ефимиева
Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Матанцева Акилина Ефимиева
Отец ребёнка: Короваев Ефим Феклистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763