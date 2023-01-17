Петухов Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Короваева Анна Карпова
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Петухов Феоктист Карпович
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Акуловская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1734