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Петухов Карп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Петухов Иван Семенович

Мать: Петухова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1695

Сын: Петухов Степан Карпович

Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Петухов Василий Карпович

Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Короваева Анна Карпова

Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Петухов Феоктист Карпович

Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1706

Сын: Петухов Андрей Карпович

Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Петухов Роман Карпович

Мать ребёнка: Петухова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Акуловская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1734
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